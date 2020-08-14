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Распечатано в 00:23, 26 / 05 / 2021
Вентилятор для корпуса 120x120 мм ID-Cooling FL-12025
Вентилятор ID-Cooling <ID-FAN-FL-12025> (3пин, 120x120x25мм, 21дБ, 1250 об/мин)
✔Активное охлаждение ✔Гидродинамический подшипник ✔Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов ✔1250 об / мин ✔45 CFM ✔21 дБа ✔145 грамм
Вентиляторы с питанием от 3-pin коннектора МП, Вентиляторы для корпуса
Артикул: #472736
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ЦЕНА:
195 руб.
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Характеристики
Основные характеристики
Производитель ID-Cooling
Модель FL-12025
Тип оборудования Вентилятор для корпуса найти похожий кулер
Охлаждение Активное охлаждение
Размеры (ширина x высота x глубина) 120 x 120 x 25 мм
Вес 145 грамм Вентилятор
Количество вентиляторов 1 вентилятор
Тип корпусного вентилятора 120x120 мм
Посадочное место корпусного вентилятора 120 x 120 x 25 мм
Скорость вращения 1250 об/мин
Воздушный поток 45 CFM
Статическое давление 2.57 мм водяного столба
Тип подшипников Гидродинамический подшипник
Уровень шума 21 дБа
Защита от шума Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов Конструкция
Крепление На винтах Внешний вид
Цвета, использованные в оформлении Черный Питание
Номинальный ток 0.25 А
Питание От 3-pin коннектора МП
Потребление энергии 2.64 Вт
Напряжение питания 12 В Логистика
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 17.25 x 12.55 x 3.23 см
Вес брутто (измерено в НИКСе) 0.132 кг
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС - Компьютерный Супермаркет. Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.
Отзывы
Мы старались сделать описание как можно более хорошим, чтобы ваш выбор был безошибочным и осознанным, но т.к. мы, возможно, этот товар не эксплуатировали, а только со всех сторон пощупали, а вы его после того, как купите, испробуете в работе, ваш отзыв может сделать этот мир лучше, если ваш отзыв действительно будет полезным, то мы его опубликуем и дадим вам возможность следующую покупку у нас сделать по 2-й колонке.
ID-Cooling FL-12025 —
Очень тихий
5
Евгений Владимирович 24-10-2020
Оценка владельца устройства:
ID-Cooling FL-12025
Достоинства:
Очень тихий, производительность не высокая.
Поставил в 450 Вт блок питания, для него вполне годится.
Не дорогой
Недостатки:
Нет
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